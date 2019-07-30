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Убийство Гандзюк: обвинительный акт по Павловскому передали в суд

Убийство Гандзюк: обвинительный акт по Павловскому передали в суд - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
30.07.2019, 22:58

Готовится первое заседание суда, сказал спикер ГПУ

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского - подозреваемого в деле херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на спикера ГПУ Андрея Лысенко.

"Обвинительный акт передано в суд, готовится первое заседание", - сказал Лысенко.

Ранее сегодня сообщалось, что у подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк Павловского истек срок домашнего ареста, а прокуратура не стала ходатайство о продлении из-за его "состояния здоровья".

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября 2018-го от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой. Игоря Павловского изначально подозревали в организации преступления, однако в апреле подозрение было смягчено до сокрытия.

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игорь павловский Екатерина Гандзюк гпу
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