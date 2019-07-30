Убийство Гандзюк: обвинительный акт по Павловскому передали в суд

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского - подозреваемого в деле херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на спикера ГПУ Андрея Лысенко.

"Обвинительный акт передано в суд, готовится первое заседание", - сказал Лысенко.

Ранее сегодня сообщалось, что у подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк Павловского истек срок домашнего ареста, а прокуратура не стала ходатайство о продлении из-за его "состояния здоровья".

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября 2018-го от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой. Игоря Павловского изначально подозревали в организации преступления, однако в апреле подозрение было смягчено до сокрытия.

Читайте также: Отец Гандзюк рассказал об "обнадеживающей" встрече с Зеленским