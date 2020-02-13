Дело Гандзюк. Павловского оставили под арестом

Игорь Павловский (скриншот из видео hromadske)

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, которым бывшему помощнику депутата Игорю Павловскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

20 января в Херсоне правоохранители провели "спецоперацию по прекращению деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности", было проведено около 30 обысков, в том числе у фигурантов дела активистки Екатерины Гандзюк.

О подозрении сообщили девятерым лицам - предположительно членам преступной группировки. Павловского подозревают в ее создании.

Павловский является обвиняемым по делу Гандзюк. В частности, его обвиняют в сокрытии убийства.

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