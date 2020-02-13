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Дело Гандзюк. Павловского оставили под арестом

Дело Гандзюк. Павловского оставили под арестом - Фото
Игорь Павловский (скриншот из видео hromadske)
13.02.2020, 16:59

Внесение залога не предусмотрено

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, которым бывшему помощнику депутата Игорю Павловскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

20 января в Херсоне правоохранители провели "спецоперацию по прекращению деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности", было проведено около 30 обысков, в том числе у фигурантов дела активистки Екатерины Гандзюк.

О подозрении сообщили девятерым лицам - предположительно членам преступной группировки. Павловского подозревают в ее создании.

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