Дело Гандзюк. Павловского оставили под арестом

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, которым бывшему помощнику депутата Игорю Павловскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
20 января в Херсоне правоохранители провели "спецоперацию по прекращению деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности", было проведено около 30 обысков, в том числе у фигурантов дела активистки Екатерины Гандзюк.
О подозрении сообщили девятерым лицам - предположительно членам преступной группировки. Павловского подозревают в ее создании.
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