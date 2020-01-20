Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Задержан обвиняемый по делу Гандзюк, теперь с новым подозрением

Задержан обвиняемый по делу Гандзюк, теперь с новым подозрением - Фото
Игорь Павловский (скриншот с видео)
20.01.2020, 16:11

В Херсоне провели спецоперацию против преступной группы, которая запугивала общественных активистов

В Херсоне полиция сообщила о подозрении девятерым лицам - предположительно членам преступной группировки. Ее возможный руководитель – бывший помощник депутата Игорь Павловский, обвиняемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк – задержан, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Там говорят, что провели сегодня в Херсоне "спецоперацию по прекращению деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

Девятерым лицам сообщили о подозрении, провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи.

"В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - сказано в сообщении. В чем именно на этот раз подозревают Павловского, в прокуратуре не уточнили. 

Ранее сегодня в прокуратуре заявляли, что вместе с СБУ проводят ряд обысков, которые должны дать новые доказательства в деле  Гандзюк.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники, обыски прошли также у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его бывшего заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу Гандзюк. Рищук подтвердил изданию информацию об обыске у него.

Игорь Павловский является обвиняемым по делу Гандзюк. В частности, его обвиняют в сокрытии убийства.

По сегодняшний день он находился на свободе, так как 30 июля у Павловского истек срок домашнего ареста, но прокуратура не стала ходатайство о его продлении из-за "состояния здоровья" подозреваемого.

Напишите нам
Херсон игорь павловский Екатерина Гандзюк преступная организация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 