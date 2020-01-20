Задержан обвиняемый по делу Гандзюк, теперь с новым подозрением

Игорь Павловский (скриншот с видео)

В Херсоне полиция сообщила о подозрении девятерым лицам - предположительно членам преступной группировки. Ее возможный руководитель – бывший помощник депутата Игорь Павловский, обвиняемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк – задержан, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Там говорят, что провели сегодня в Херсоне "спецоперацию по прекращению деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

Девятерым лицам сообщили о подозрении, провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи.

"В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - сказано в сообщении. В чем именно на этот раз подозревают Павловского, в прокуратуре не уточнили.

Ранее сегодня в прокуратуре заявляли, что вместе с СБУ проводят ряд обысков, которые должны дать новые доказательства в деле Гандзюк.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники, обыски прошли также у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его бывшего заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу Гандзюк. Рищук подтвердил изданию информацию об обыске у него.

Игорь Павловский является обвиняемым по делу Гандзюк. В частности, его обвиняют в сокрытии убийства.

По сегодняшний день он находился на свободе, так как 30 июля у Павловского истек срок домашнего ареста, но прокуратура не стала ходатайство о его продлении из-за "состояния здоровья" подозреваемого.