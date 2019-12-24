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Объявлено подозрение россиянину, пытавшему в Донецке пленных ВСУ

Объявлено подозрение россиянину, пытавшему в Донецке пленных ВСУ - Фото
Фото: пресс-служба ГПУ
24.12.2019, 13:10

Российский наемник не задержан: его лишь вызвали на 2 января 2020 года для "проведения следственных действий". В Украине ему грозит пожизненное.

Российскому боевику по кличке "Москва" (профиль на Миротворце), который для получения информации пытал током украинских военных, попавших в плен во время обороны Донецкого аэропорта, объявлено подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса. Об этом пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Следователи установили, что наемник из РФ с сентября 2014 года по май 2015-го, "действуя по предварительному сговору группы лиц с должностными лицами ВС РФ", участвовал в боях с силами АТО в районе ДАП.

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Помимо этого, боевик, известный в сети как "Степан Мазура" (настоящее имя Сергей Жук), публиковал антиукраинские статьи, а также снимал видео и размещал все это в сети. История боевика описана на Укринформе.

Ему инкриминируют преступления по по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы двух или более лиц), ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными).

Максимальный срок отдельно по этим статьям - 15 лет тюрьмы, но в ГПУ уточняют: ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Донбасс боевик донецкий аэропорт издевательство Степан Мазура Сергей Жук
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