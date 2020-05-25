Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Очевидец рассказал о "кухне" российской пропаганды в Донецке и Луганске – СБУ

Очевидец рассказал о "кухне" российской пропаганды в Донецке и Луганске – СБУ - Фото
Фото: depositphotos.com
25.05.2020, 17:43

Бежавший из ОРДЛО журналист рассказал СБУ о методах ведения информационной войны российскими оккупантами в Донецке и Луганске

На временно неподконтрольных территориях Донбасса за каждым каналом, радио и издательством закреплен свой куратор. Об этом рассказал бежавший из ОРДЛО бывший руководитель одного из пропагандистских каналов Горловки, передает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Очевидец сообщил, что все каналы, радио и издательства в оккупированных Донецке и Луганске контролируются так называемым МГБ, а соответственно ФСБ РФ – за каждым СМИ закреплен свой куратор. 

По его словам, до недавнего времени этими процессами руководил Александр Казаков – экс-советник ликвидированного главаря боевиков Захарченко – он контролировал все силовые и властные структуры террористов.

Сообщается, что ежемесячно всех руководителей СМИ и работников так называемого министерства информации собирают на совещания, которые проводят россияне. Писать о реальной ситуации на оккупированных территориях запрещается. 

Кроме того, по словам свидетеля, работников СМИ отправляют в Ростов в Донской государственный технический университет на курсы повышения квалификации по ведению информационной войны внутри страны. В частности, от всех СМИ требуют регулярно выпускать сюжеты о якобы ужасной ситуаций в Украине.

7 мая СБУ сообщила о пресечении деятельности нескольких охранных фирм, которые передавали информацию боевикам "ДНР".

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Донецк Луганск Горловка сми
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 