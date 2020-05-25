Очевидец рассказал о "кухне" российской пропаганды в Донецке и Луганске – СБУ

Фото: depositphotos.com

На временно неподконтрольных территориях Донбасса за каждым каналом, радио и издательством закреплен свой куратор. Об этом рассказал бежавший из ОРДЛО бывший руководитель одного из пропагандистских каналов Горловки, передает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Очевидец сообщил, что все каналы, радио и издательства в оккупированных Донецке и Луганске контролируются так называемым МГБ, а соответственно ФСБ РФ – за каждым СМИ закреплен свой куратор.

По его словам, до недавнего времени этими процессами руководил Александр Казаков – экс-советник ликвидированного главаря боевиков Захарченко – он контролировал все силовые и властные структуры террористов.

Сообщается, что ежемесячно всех руководителей СМИ и работников так называемого министерства информации собирают на совещания, которые проводят россияне. Писать о реальной ситуации на оккупированных территориях запрещается.

Кроме того, по словам свидетеля, работников СМИ отправляют в Ростов в Донской государственный технический университет на курсы повышения квалификации по ведению информационной войны внутри страны. В частности, от всех СМИ требуют регулярно выпускать сюжеты о якобы ужасной ситуаций в Украине.

7 мая СБУ сообщила о пресечении деятельности нескольких охранных фирм, которые передавали информацию боевикам "ДНР".