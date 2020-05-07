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СБУ прекратила деятельность нескольких охранных фирм, заподозрив их в шпионаже

СБУ прекратила деятельность нескольких охранных фирм, заподозрив их в шпионаже - Фото
Фото: пресс-службы СБУ
07.05.2020, 13:39

Следователи установили передачу этими фирмами важной информации на территорию "ДНР"

Кибер-специалисты и следователи Службы безопасности Украины пресекли деятельность нескольких охранных фирм, которые передавали информацию боевикам "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как утверждают в СБУ, учредителями фирм были трое бывших сотрудников МВД Украины из Донецка. В 2014 году они переехали на контролируемую Украиной территорию, однако их главный офис продолжал работать в оккупированном Донецке.

Отмечается, что учредители регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ДНР", часть из которых шла на финансирование боевиков. Охранные фирмы в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях занимались установкой и сервисом систем наружного наблюдения и безопасности, а среди клиентов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства.

Сообщается, что следователи задокументировали передачу в главный офис в Донецке информации технического характера со стратегически важных предприятий Украины.

"В результате проведенных мероприятий на территории 4 регионов Украины противоправную деятельность охранных фирм заблокировано", - заявили в СБУ.

Сейчас возбуждено уголовное дело и продолжаются следственные действия с тремя соучредителями охранного бизнеса.

  • 14 июня 2019 года сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали так называемого руководителя "центральной избирательной комиссии" террористической организации "ДНР".
  • 17 декабря 2019 года СБУ раскрыла "юристку" боевиков: ей грозит 15 лет тюрьмы.
  • 27 января 2020 года СБУ заявила о задержании в районе проведения операции объединенных сил боевика террористической организации ДНР.
  • 20 февраля СБУ задержала бывшего сотрудника МВД: работал на боевиков.

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Игорь Чичкань
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"ДНР" охранная фирма сбу шпионаж
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