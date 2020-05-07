СБУ прекратила деятельность нескольких охранных фирм, заподозрив их в шпионаже

Кибер-специалисты и следователи Службы безопасности Украины пресекли деятельность нескольких охранных фирм, которые передавали информацию боевикам "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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Как утверждают в СБУ, учредителями фирм были трое бывших сотрудников МВД Украины из Донецка. В 2014 году они переехали на контролируемую Украиной территорию, однако их главный офис продолжал работать в оккупированном Донецке.
Отмечается, что учредители регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ДНР", часть из которых шла на финансирование боевиков. Охранные фирмы в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях занимались установкой и сервисом систем наружного наблюдения и безопасности, а среди клиентов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства.
Сообщается, что следователи задокументировали передачу в главный офис в Донецке информации технического характера со стратегически важных предприятий Украины.
"В результате проведенных мероприятий на территории 4 регионов Украины противоправную деятельность охранных фирм заблокировано", - заявили в СБУ.
Сейчас возбуждено уголовное дело и продолжаются следственные действия с тремя соучредителями охранного бизнеса.
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