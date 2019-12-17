СБУ раскрыла "юристку" боевиков: ей грозит 15 лет тюрьмы - фото

Фото - пресс-служба СБУ

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации женщине, которую террористов называли "юристкой Верховного суда ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, злоумышленница якобы три года работала в так называемом "судебном департаменте" квази-образования, где отвечала за исполнение исков украинским пленным. Потом она перебралась в Киев вместе с мужем, но ее мужа задержали за рейдерство.

Женщина успела сбежать и сейчас она скрывается от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Донбасса. Ей грозит 15 лет тюрьмы.

Ранее СБУ перекрыла канал контрабанды военной авиатехники в РФ.

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