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СБУ раскрыла "юристку" боевиков: ей грозит 15 лет тюрьмы - фото

СБУ раскрыла "юристку" боевиков: ей грозит 15 лет тюрьмы - фото - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
17.12.2019, 15:18

Женщина, по данным СБУ, сейчас скрывается от уголовной ответственности

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации женщине, которую террористов называли "юристкой Верховного суда ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

По информации следствия, злоумышленница якобы три года работала в так называемом "судебном департаменте" квази-образования, где отвечала за исполнение исков украинским пленным. Потом она перебралась в Киев вместе с мужем, но ее мужа задержали за рейдерство.

Женщина успела сбежать и сейчас она скрывается от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Донбасса. Ей грозит 15 лет тюрьмы.

  • Ранее СБУ перекрыла канал контрабанды военной авиатехники в РФ.

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