Очевидец загадочного смертельного взрыва в Карпатах рассказал, как все произошло

Один из очевидцев взрыва в Карпатах, в результате которого погибли два человека и еще четверо получили тяжелые травмы, рассказал о том, что произошло. Пользователь Facebook под ником Орест Малыш поделился историей на своей странице.

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Точной официальной информации о том, что взорвалось, пока нет.

Малыш рассказал, что он с друзьями был в горах. В компании было десять взрослых и двое детей.

"Разожгли огонь на горе на месте, где раньше жгли его до нас. Сварили поесть и сидели грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то через 1,5 часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте очага. Что именно взорвалось, мы не знаем", – написал мужчина.

По его словам, погибли двое мужчин, четыре женщины с ожогами и рваными ранами госпитализированы, у одного мужчины — легкие порезы, трое — в полном порядке (они тоже ходили за дровами в момент взрыва), дети также здоровы – "они были далеко".

Девушки – в областной больнице в Киеве. Среди них — жена Малыша. Она в тяжелом состоянии. Женщину прооперировали.

По словам ее мужа, "врачи (герои!) сложили руку из того деформированного материала, который до того назывался рукой". Также мужчина сообщил, что его жена потеряла один глаз.

"Ближайшие двое суток должны показать, справится ли Маринка с этим всем", – написал очевидец происшествия.

15 сентября, вечером, в Карпатах произошла трагедия: из-за взрыва неизвестного предмета в костре погибли два туриста, еще четверо получили травмы. Пострадавших эвакуировали. Что стало причиной взрыва, не сообщается.

В Нацполиции позже сообщили, что на месте происшествия обнаружена воронка от взрыва и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.

Вадим Ребрина

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