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31.05.2019, 19:22

Одесскую колонию, где произошел бунт, решили законсервировать

Одесскую колонию, где произошел бунт, решили законсервировать - Фото
Фото: dumskaya.net

Сейчас колония заполнена на 45% от плана

В администрации Государственной уголовно-исполнительной службы приняли решение о консервации государственного учреждения Южная исправительная колония № 51, в которой заключенные на днях устроили бунт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В уголовно-исполнительной службе говорят, что сейчас в колонии фактически содержатся 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации учреждения.

Кроме того, отметили в ведомстве, в ходе бунта осужденные уничтожили или повредили ряд административных зданий в колонии.

"Учитывая это, членами комиссии единогласно принято решение оптимизировать деятельность государственного учреждения Южная исправительная колония (№ 51) путем консервации", - сказано в сообщении.

27 мая в одесской тюрьме вспыхнул бунтПострадали 13 сотрудников колонии.

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Теги: одесса, колония, бунт
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