Бунт в Одесской тюрьме: пострадали 13 сотрудников

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В результате столкновений в одесской колонии №51 травмы и повреждения разной степени тяжести получили 13 человек – все они сотрудники колонии. Об этом сообщили в городской больнице №11, передает Hromadske.

Уточняется, что пострадали не только сотрудники колонии, где произошел инцидент, но и другой, расположенной рядом колонии №14.

Состояние пациентов, по словам врачей, стабильное, их жизни ничего не угрожает.

"11 отправили на амбулаторное лечение, двоих – госпитализировали. Один из них получил перелом основания черепа, другой – рану головы и закрытую черепно-мозговую травму", - сообщил главврач одесской больницы Николай Турчин.

Еще четверо человек получили сотрясение мозга.

Информации о пострадавших заключенных пока нет.

Вчера, 27 мая, в одесской тюрьме вспыхнул бунт. Мятежников изолировали, полиция вела переговоры. Омбудсмен заявляла, что во время подавления бунта "нарушения прав заключенных не наблюдалось".

Госбюро расследований рассматривает вариант, что к бунту в Южной исправительной колонии №51 в Одессе могла привести служебная халатность ее работников.