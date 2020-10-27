Одновременно и пациент, и врач. В северодонецкой больнице работают медики с COVID-19

На этот момент в больнице болеют коронавирусом 12 медиков из инфекционного отделения, говорит главврач

В Северодонецкой городской многопрофильной больнице некоторые врачи, которые лечат от коронавируса, сами болеют. Медики продолжают работать, потому что их некем заменить. Об этом в комментарии hromadske сказал главврач больницы Роман Водяной.

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Он рассказал, что с помощью местных властей удалось увеличить количество коек с кислородом для больных COVID-19.

Основная проблема сейчас, по словам Водяного — это нехватка медработников: врачей, медсестер, санитарок. "Их не заменит никакой волонтер", – говорит он.

"У меня в трех отделениях врачи одновременно болеют COVID-19, лечатся, и они же лечат своих пациентов. То есть если медик или на стадии выздоровления, или болеет в легкой форме, то он в своем отделении одновременно и пациент, и врач", – сказал глава больницы.

На этот момент в больнице болеют коронавирусом 12 медиков из инфекционного отделения. Всего же по больнице положительные диагнозы получили 60 медработников. Двое из них – в реанимации в тяжелом состоянии.

"У нас врачи и медсестры работают и на полторы, и на две ставки. Мы даже не можем оплатить то количество часов, которое они отрабатывают. Я считаю, что это тихий молчаливый подвиг медперсонала", – сказал Водяной.

Президент Владимир Зеленский в своем интервью украинским телеканалам подчеркнул, что главной проблемой в Украине может стать нехватка врачей. "Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему под больных COVID-19", – сказал Зеленский.

Часть медиков увольняются, потому что не хотят рисковать своим здоровьем. К примеру, в Киеве с начала эпидемии уволились от 20 до 25% медиков.







Вадим Ребрина

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