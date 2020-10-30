Офис генпрокурора: В Запорожье пытались создать псевдогосударственное образование – фото
По данным следствия, агитаторы планировали "расформировать" местные органы власти в Запорожье
Группа лиц пыталась сформировать в Запорожье псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. Открыто уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Дело открыто по факту самовольного присвоения властных полномочий (ч. 1 ст. 353 УК).
Фигуранты, по данным следствия, создавали "альтернативные" органы местного самоуправления – районные советы в городе, для которых даже избирали депутатов.
Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разрабатывали фиктивные документы: уставы, удостоверения депутатов, печати, паспорта и прочее, говорят правоохранители. Все это было изъято при обысках.
"Для непосредственного избрания и участия в "альтернативных" органах местного самоуправления два организатора путем обмана или злоупотребления доверием получали от будущих участников средства на банковскую карту в качестве волонтерской поддержки их деятельности", – сказано в сообщении.
Также организаторы группы создали страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами присоединяться к псевдогосударственному образованию, рассказали в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, агитаторы планировали "расформировать" местные органы власти в Запорожье, для этого они распространяли информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии". Также фигуранты якобы предлагали легализовать оружие путем выдачи фиктивных "разрешительных документов".
В ходе обысков у фигурантов изъяты печати псевдоорганов, папки с документацией, черновые заметки, удостоверения общественной организации Народный контроль на разные имена, так называемые документы "органа местного самоуправления государства Украина Днепровского района", различную символику и технические приборы.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении членам группы.
О такой же попытке создать псевдогосударственное образование в Хмельницком сообщала сегодня СБУ.
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