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04.02.2019, 20:22

Офис Нацсоюза журналистов не обстреливали - полиция

Офис Нацсоюза журналистов не обстреливали - полиция - Фото
Поврежденное окно в офисе НСЖУ (фото - пресс-служба Нацполиции)

Окно повредила не пуля, утверждают полицейские

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Информация о том, что окно в здании Национального союза журналистов Украины в Киеве было повреждено вследствие выстрела из огнестрельного оружия не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.

"Проводится проверка для установления обстоятельств повреждения окна. Решается вопрос о правовой квалификации события", - отметили в полиции.

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Ранее сегодня сообщалось, что в ночь на 1 февраля неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна офиса столичной организации НСЖУ на Крещатике. Поврежденное окно-витрину обнаружили уже в конце рабочего дня и сразу обратились в полицию.

24 января по улице Промышленная в Голосеевском районе Киева группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину журналиста, применили аэрозольные баллончики, избили представителя СМИ и забрали сумку с деньгами и вещами.

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Теги: нсжу, киев, обстрел, полиция
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