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12.02.2019, 10:55

Офицера Нацгвардии задержали за взятку: фото

Офицера Нацгвардии задержали за взятку: фото - Фото
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Капитан требовал деньги за содействие в подписании контракта на военную службу

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Правоохранители Объединенных сил задержали офицера Национальной гвардии за получение взятки в $500, сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Военные прокуроры, следователи ГБР и оперативники Донецкой области задержали командира роты резерва одной из частей Нацгвардии, капитана Нацгвардии, требовавшего и получившего от гражданина С. взятку за содействие в подписании контракта на военную службу.

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Офицера задержали после получения второй части денег – 7800 грн.

8 февраля в Черкассах по подозрению в систематическом вымогательстве взяток задержана врач одной из больниц. 

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

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Теги: взятка, нацгвардия, офицер
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