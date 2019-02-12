Офицера Нацгвардии задержали за взятку: фото

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Правоохранители Объединенных сил задержали офицера Национальной гвардии за получение взятки в $500, сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Военные прокуроры, следователи ГБР и оперативники Донецкой области задержали командира роты резерва одной из частей Нацгвардии, капитана Нацгвардии, требовавшего и получившего от гражданина С. взятку за содействие в подписании контракта на военную службу.

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Офицера задержали после получения второй части денег – 7800 грн.

8 февраля в Черкассах по подозрению в систематическом вымогательстве взяток задержана врач одной из больниц.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii