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08.02.2019, 17:04

В Черкассах на взятке задержали врача - СБУ

В Черкассах на взятке задержали врача - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Врач отделения патологии беременности систематически требовала взятки от пациенток за выдачу документа о рождении ребенка

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В Черкассах по подозрению в систематическом вымогательстве взяток задержана врач одной из больниц. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, врач отделения патологии беременности систематически требовала взятки от пациенток за выдачу документа о рождении ребенка.

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Правоохранители задержали злоумышленницу на рабочем месте при получении 5 тысяч гривень от родственников роженицы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении.

Вчера военная прокуратура задержала двух граждан Украины, которые получили 30 000 долларов США от предпринимателей для взятки должностным лицам Министерства обороны и представителям концерна Военторгсервис. 

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Теги: коррупция, взятка, врач, медицина, здоровье
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