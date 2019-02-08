В Черкассах на взятке задержали врача - СБУ

В Черкассах по подозрению в систематическом вымогательстве взяток задержана врач одной из больниц. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации ведомства, врач отделения патологии беременности систематически требовала взятки от пациенток за выдачу документа о рождении ребенка.
Правоохранители задержали злоумышленницу на рабочем месте при получении 5 тысяч гривень от родственников роженицы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.
Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении.
Вчера военная прокуратура задержала двух граждан Украины, которые получили 30 000 долларов США от предпринимателей для взятки должностным лицам Министерства обороны и представителям концерна Военторгсервис.