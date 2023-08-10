"Черный археолог" подозревается в присвоении уникального клада на полмиллиона грн – фото

Житель Хмельницкой области подозревается в незаконном присвоении и сбыте уникального клада древних германцев. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Мужчину подозревают в незаконном присвоении найденного клада, который имеет культурную ценность, и сбыте имущества, полученного уголовно-противоправным путем.

По данным следствия, подозреваемый без соответствующего разрешения производил земляные поисково-археологические работы в Украине.

Ведомство пишет, что мужчина нашел уникальное сокровище ІІІ века: пояса готов, серебро, медь, литье, ковку, плакирование.

Находки относятся к предметам декоративно-прикладного искусства древних германцев в период, когда те мигрировали через территорию современной Украины из северной Европы к Черному морю.

Клад имеет художественное, историческое, этнографическое и научное значение, отмечает Офис генпрокурора.

Затем "черный археолог" выставил находку для продажи на интернет-аукционе и сбыл артефакты одному из пользователей ресурса, пишет ведомство.

Ориентировочная стоимость изъятого клада – более 590 000 грн.

Артефакты переданы в Национальный музей Украины.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – до трех лет заключения.

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