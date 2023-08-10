"Чорний археолог" підозрюється у присвоєнні унікального скарбу на пів мільйона грн – фото

Мешканець Хмельниччини підозрюється у незаконному привласнені та збуті унікального скарбу давніх германців. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Чоловіка підозрюють у незаконному привласненні знайденого скарбу, який має культурну цінність, та збуті майна, одержаного кримінально-протиправним шляхом.

За даними слідства, підозрюваний без відповідного дозволу проводив земляні пошуково-археологічні роботи в Україні.

Відомство пише, що чоловік знайшов унікальний скарб ІІІ століття: пояси готів, срібло, мідь, лиття, кування, плакування.

Знахідки належать до предметів декоративно-прикладного мистецтва давніх германців у період, коли ті мігрували через територію сучасної України з північної Європи до Чорного моря.

Скарб має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, зауважує Офіс генпрокурора.

Згодом "чорний" археолог виставив знахідку для продажу на інтернет-аукціоні та збув артефакти одному з користувачів ресурсу, пише відомство.

Орієнтовна вартість вилученого скарбу - понад 590 000 грн.

Наразі артефакти передано до Національного музею України.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному – до трьох років ув'язнення.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС під загрозою розграбування у Запорізькій області перебувають 15 загальнонаціональних цивілізаційних пам'яток, місцева влада шукає шляхи протидії чорним археологам.

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