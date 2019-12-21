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Оккупанты проверяют керченский мост перед поездкой Путина

Оккупанты проверяют керченский мост перед поездкой Путина - Фото
Крымский (Керченский) мост (скриншот видео)
21.12.2019, 14:53

Из-за этого фактически закрыто движение судов через Керченский пролив

Оккупанты проверяют мост через Керченский пролив: "проводятся технологические работы". Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

Фактически закрыто движение судов через пролив в период с 00:00 21 декабря по 23:59 24 декабря. "Не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста... Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста",  говорится в сообщении.

По сообщениям РосСМИ, на следующей неделе по мосту якобы будет запущено пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.

  • В ноябре в железнодорожных кассах Москвы и Санкт-Петербурга появились билеты на поезда, которые следуют в аннексированный Крым через керченский мост.

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керченский мост владимир путин Крым аннексия Крыма
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