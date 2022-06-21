Оккупанты пытаются продать или обменять на алкоголь запчасти подбитой техники — разведка

Российские оккупанты крадут и пытаются продать или обменять на алкоголь запчасти подбитых украинской армией бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно данным разведки, подбитые БТР и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию России. Однако "во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению", рассказывают в ГУР.

Оккупанты снимают с техники запчасти, аккумуляторы и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь.

Разведка сообщает, что командующий войсками южного военного округа России приказал провести расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют поврежденную технику на ремонт.

В Донецкой области оккупанты пытались сдать комплектующие к комплексу противовоздушной обороны, чтобы не попасть на передовые позиции.

Читайте также: Военные РФ не понимают цели войны. Дезертируют целыми подразделениями – разведка Британии

Мария Макуха

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.