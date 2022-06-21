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Оккупанты пытаются продать или обменять на алкоголь запчасти подбитой техники — разведка

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 11:45
Оккупанты пытаются продать или обменять на алкоголь запчасти подбитой техники — разведка - Фото
Подбитая российская техника (Фото - gur.gov.ua)

Российские оккупанты крадут и пытаются продать или обменять на алкоголь запчасти подбитых украинской армией бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Согласно данным разведки, подбитые БТР и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию России. Однако "во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению", рассказывают в ГУР.

Оккупанты снимают с техники запчасти, аккумуляторы и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь.

Разведка сообщает, что командующий войсками южного военного округа России приказал провести расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют поврежденную технику на ремонт.

  • В Донецкой области оккупанты пытались сдать комплектующие к комплексу противовоздушной обороны, чтобы не попасть на передовые позиции.

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Мария Макуха
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война разведка бмп бтр
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