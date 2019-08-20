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Оккупанты сбросили на ВСУ у Павлополя бомбу с дрона: ранен боец

Оккупанты сбросили на ВСУ у Павлополя бомбу с дрона: ранен боец - Фото
Скриншот из сюжета передачи WarGonzo
20.08.2019, 07:28

На линии фронта боевики использовали за вчера, 19 августа, различные гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие

Несмотря на режим "полного запрета на открытие огня", российская гибридная армия на востоке Украины за вчера, 19 августа, совершила 11 провокаций, в том числе с использованием беспилотника. Об этом пишет утренняя сводка штаба операции объединенных сил.

"С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим, на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом", - сообщили военные.

Этот инцидент произошел вблизи Павлополя в Приазовье. После сброса такой бомбы на позиции ВСУ был ранен военнослужащий.

ВОГ-25 используется для стрельбы из подствольного гранатомета на автомате Калашникова. Калибр - 40 мм, вес - 250 г, вес взрывчатого вещества - 50 г. Начальная скорость полета гранаты - 76 м/ч. Время самоликвидации - не менее 14 с. 

Сегодня, 20 августа, они совершили пока один обстрел позиций ООС у Талаковки.

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