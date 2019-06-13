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13.06.2019, 07:55

Оккупанты ударили артиллерией в тыл ВСУ около Лисичанска: карта

Оккупанты ударили артиллерией в тыл ВСУ около Лисичанска: карта - Фото
Артиллерия российских оккупантов бьет по Донбассу (скриншот)

Относительно рядом находится одна из наиболее горячих точек российско-украинской войны - уже нежилое село Желобок

Российская гибридная армия в Донбассе сегодня ночью, 13 июня, нанесла артиллерийский удар по тылу Вооруженных Сил Украины около городов Лисичанск и Северодонецк в Луганской области. Об этом пишет в утренней сводке штаб операции объединенных сил.

Снаряды калибра 152 мм упали в селе Боровское, которое расположено на левом берегу Северского Донца.

Других подробностей инцидента пока нет.

Боровское на карте региона:

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

Смотрите также: Королевская бригада ВСУ вплотную подошла к Донецку: видео

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Теги: война в донбассе, артиллерия, боровское
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