Оккупанты ударили артиллерией в тыл ВСУ около Лисичанска: карта

Артиллерия российских оккупантов бьет по Донбассу (скриншот)

Российская гибридная армия в Донбассе сегодня ночью, 13 июня, нанесла артиллерийский удар по тылу Вооруженных Сил Украины около городов Лисичанск и Северодонецк в Луганской области. Об этом пишет в утренней сводке штаб операции объединенных сил.

Снаряды калибра 152 мм упали в селе Боровское, которое расположено на левом берегу Северского Донца.

Других подробностей инцидента пока нет.

Боровское на карте региона:

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