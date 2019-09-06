Оккупанты в Крыму хотят выдать захоронение мусульман за скифское

Незаконные раскопки в оккупированном Крыму (Фото: facebook.com/prok.arkrym)

В оккупированном Россией Крыму обнаружили старинное мусульманское захоронение. Оккупационные власти пытаются выдать его за древнескифское. Об этом сообщает в Facebook прокуратура АР Крым.

Отмечается, что захоронение было найдено во время проведения работ, связанных со строительством водопровода в Керчь, на территории исчезнувшего поселка Унгут Кировского района.

Сообщается, что крымскотатарские активисты, прибывшие на место "археологических раскопок", утверждают, что по всем признакам это именно мусульманское захоронение.

Прокуратура АР Крым внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного проведения археологических раскопок на территории временно оккупированного полуострова.

Читайте также: Цена оккупации. В прокуратуре АР Крым подсчитали убытки: документ