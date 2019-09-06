Оккупанты в Крыму хотят выдать захоронение мусульман за скифское

В оккупированном Россией Крыму обнаружили старинное мусульманское захоронение. Оккупационные власти пытаются выдать его за древнескифское. Об этом сообщает в Facebook прокуратура АР Крым.
Отмечается, что захоронение было найдено во время проведения работ, связанных со строительством водопровода в Керчь, на территории исчезнувшего поселка Унгут Кировского района.
Сообщается, что крымскотатарские активисты, прибывшие на место "археологических раскопок", утверждают, что по всем признакам это именно мусульманское захоронение.
Прокуратура АР Крым внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного проведения археологических раскопок на территории временно оккупированного полуострова.
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