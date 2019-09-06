Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Оккупанты в Крыму хотят выдать захоронение мусульман за скифское

Оккупанты в Крыму хотят выдать захоронение мусульман за скифское - Фото
Незаконные раскопки в оккупированном Крыму (Фото: facebook.com/prok.arkrym)
06.09.2019, 16:17

Захоронение было найдено на территории исчезнувшего поселка Унгут

В оккупированном Россией Крыму обнаружили старинное мусульманское захоронение. Оккупационные власти пытаются выдать его за древнескифское. Об этом сообщает в Facebook прокуратура АР Крым.

Отмечается, что захоронение было найдено во время проведения работ, связанных со строительством водопровода в Керчь, на территории исчезнувшего поселка Унгут Кировского района.

Сообщается, что крымскотатарские активисты, прибывшие на место "археологических раскопок", утверждают, что по всем признакам это именно мусульманское захоронение.

Прокуратура АР Крым внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного проведения археологических раскопок на территории временно оккупированного полуострова.

Читайте также: Цена оккупации. В прокуратуре АР Крым подсчитали убытки: документ

Напишите нам
Крым археология раскопки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 