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Цена оккупации. В прокуратуре АР Крым подсчитали убытки: документ

Цена оккупации. В прокуратуре АР Крым подсчитали убытки: документ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
03.09.2019, 16:32

Была произведена оценка убытков, которые понесла Украина из-за захвата оккупантами ее госимущества

В прокуратуре АР Крым оценили убытки, которые понесла Украина после оккупации полуострова РФ, более чем в 1,8 трлн гривень. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Диденко.

"Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетами, проведенными ОАО "Гильдия оценщиков Украины", размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым, составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

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Фото: пресс-служба прокуратуры АР Крым

В эту сумму входят убытки, которые понесла Украина из-за нарушения ее имущественных прав в связи с временной оккупацией Крыма.

Для установления более точной суммы Киевским НИИ судебных экспертиз при Минюсте Украины будет проведена судебно-экономическая экспертиза.

Сейчас прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в ряде уголовных производств по фактам незаконного захвата госимущества Украины на территории Крыма.

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Крым оккупация прокуратура убытки
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