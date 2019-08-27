Чубаров о блокаде Крыма: Надо прибегать к кардинальным действиям

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Акция "Гражданская блокада Крыма", начатая в сентябре 2015 года, вынудила страну-оккупанта Россию тратить значительно больше средств на финансирование аннексированного полуострова. Об этом в интервью Крым.Реалии заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Иногда нам было необходимо прибегать к очень кардинальным действиям… Крымские татары и украинцы сказали, что, пока продолжается оккупация Крыма, оккупант несет ответственность за все то, что происходит на полуострове. Была задача максимального удорожания содержания Крыма для России", – сказал Чубаров.

По его словам, "Гражданская блокада Крыма" была направлена на то, "чтобы максимально актуализировать вопросы, связанные с оккупационным настоящим и украинским будущим Крыма".

1 августа Чубаров заявлял, что обязанности мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине выполняют общественные организации и продолжение такой ситуации является недопустимым для Украины и СММ.

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