Около берегов Канады произошло мощное землетрясение

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Обошлось без жертв и масштабных разрушений

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В Британской Колумбии, в Канаде, произошло землетрясение магнитудой в 6,7 баллов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в этот раз обошлось без жертв и существенных разрушений. Эпицентр землетрясения был на глубине 33 км в 190 км на юго-запад от Порт Харди.

Сообщается также, что на данный момент угрозы цунами нет.

Ранее сообщалось, что на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7.4, которое вызвало цунами. Эпицентр находился на 10-километровой глубине.

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