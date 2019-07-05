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05.07.2019, 06:18

РФ увеличивает количество войск возле украинской границы - ООС

РФ увеличивает количество войск возле украинской границы - ООС - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Заместитель командующего штаба ООС Богдан Бондарь отметил, что речь идет о харьковском и мариупольском направлениях

Cтрана-агрессор Россия наращивает группировку войск, которые дислоцированы вдоль российско-украинской границы. Об этом в эфире Hromadske заявил заместитель командующего штаба операции объединенных сил Богдан Бондарь.

"Это и на харьковском направлении, и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание", - отметил он.

По его словам, это постепенно происходило в течение всего времени войны в Донбассе.

"Просто на начальном уровне, скажем, у них также возможности были ограничены. И за это время они построили и полигоны и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины. То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", - подчеркнул Бондарь.

4 июля в городской больнице Курахово от полученных ранений скончался воин Королевской бригады - старший солдат Эдуард Лобода.

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Теги: оос, Россия, граница, войска, Богдан Бондарь
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