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04.07.2019, 17:10

Умер боец, подорвавшийся у Марьинки на российском фугасе: фото

Умер боец, подорвавшийся у Марьинки на российском фугасе: фото - Фото
Фото: facebook.com/24th.brigade

Эдуард Лобода шел впереди группы и принял на себя всю силу взрыва

Сегодня, 4 июля, в городской больнице Курахово от полученных ранений скончался воин Королевской бригады - старший солдат Эдуард Лобода. Об этом сообщает в Facebook 24-я ОМБр имени короля Данила.

Военные рассказывают, что 3 июля Эдуард Лобода обеспечивал прикрытие участков, где предполагалась действие диверсионно-разведывательных групп противника. Предварительно было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в Марьинку, устанавливая мины, на маршрутах, по которым передвигались как военные, так и гражданские.

Сообщается, что группа украинских военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия - это позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район подразделений бригады. 

Очевидно, накануне противник успел установить там фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Старший солдат Лобода шел впереди группы и принял весь удар на себя. Почти сутки медики пытались его спасти, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Эдуард Лобода родился 2 января 1994 года в Сумской области. Когда началась война, он пошел на фронт сначала добровольцем, а затем подписал контракт в ВСУ.

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Теги: война, Донбасс, 24 ОМБр
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