"Это за медиков". Оккупантов достали на макушке террикона - видео

Подразделение К-2 из 54-й бригады ВСУ записало на свой счет очередную уничтоженную позицию российских оккупационных сил в Донбассе. По словам военного волонтера Юрия Мысягина, который выложил соответствующее видео, "это за наших медиков".

Он имеет ввиду трагический инцидент на фронте пару дней назад, когда боевики ракетой из противотанкового комплекса уничтожили военно-санитарный "Хамви", в результате чего погибли военнослужащие 36-й бригады: старший матрос Сергей Майборода и сержант-медик Ирина Шевченко.

"Совсем другой участок фронта, но ответка врагу прилетела там. Они думали, что с верха террикона, имея прекраснейший обзор и контролируя большую территорию, можно спокойно обстреливать наши позиции и быть абсолютно спокойным, что "не достанут". Достали", - объяснил он видео.

По словам Мысягина, сначала бойцы подняли над терриконом дрон, сняли обстановку и оценили ее при помощи планшетов с программами точной корректировки огня, после чего двумя точными выстрелами из ПТРК уничтожили огневые гнезда оккупантов.

"И это еще не все. Ответка продолжает раздаваться", - анонсировал он новые видео.

Ранее Мысягин опубликовал фоторепортаж с нерабочей Майорской железнодорожной станции в Донецкой области, которая была заброшена из-за боевых действий.

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