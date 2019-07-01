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01.07.2019, 15:14

ПТУР по санитарному "Хаммеру": жертв атаки боевиков стало больше

ПТУР по санитарному "Хаммеру": жертв атаки боевиков стало больше - Фото
Скриншот из видеозаписи

Получивший ранение военный медик не выжил. Таким образом, из-за попадания противотанковой управляемой ракеты в санитарную машину ВСУ погибли двое.

Скончался военный медик, получивший летальные ранения при сегодняшнем обстреле боевиками медицинского автомобиля "Хаммер" ВСУ. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Таким образом, в результате атаки оккупационных сил РФ погибли двое военнослужащих, еще один ранен.

Нападение с применением противотанкового ракетного комплекса в районе поселка Водяное в Донецкой области произошло 1 июля около 10:50 во время эвакуации раненого бойца.

Обстрел санитарных автомобилей во время войны - нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

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Теги: война в донбассе, потери, хамви, Водяное, хаммер
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