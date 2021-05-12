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Осталось пол-лица. В оккупированном Севастополе разбирают дом с портретом Путина: фото

12.05.2021, 17:13
Осталось пол-лица. В оккупированном Севастополе разбирают дом с портретом Путина: фото - Фото
Дом в Севастополе (Фото: krymr.org)

В оккупированном Севастополе разбирают дом с портретом российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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На двух стенах здания были изображены Путин и события обороны Севастополя во Второй мировой войне. Сейчас верх дома разобран. От портрета Путина осталась половина лица.

Дом в Севастополе с половиной лица Путина (Фото: krymr.org)

Как сообщили местные СМИ, хозяйка участка – медсестра местной больницы, награжденная президентом РФ за участие в борьбе с эпидемией коронавируса.

Участок она получила  как член садоводческого кооператива до оккупации Россией Крыма и Севастополя. Полностью оформить собственность на участок до 2014 года не успели. С 2016-го владельцам участка пришлось доказывать право на дом и землю.

Сейчас оккупанты выдали предписание снести дом в связи с нецелевым использованием земли – на первом этаже находился небольшой магазин.

  • 20 марта оккупанты ввели запрет для не являющихся гражданами России владеть землей в большинстве районов Крыма. В МИД запрет назвали юридически ничтожным и пообещали восстановить права собственников после деоккупации.

Читайте также: Путин захватил украинские госдачи в Крыму и построил там себе очередную резиденцию: видео

Наталия Медведева
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владимир путин Крым севастополь
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