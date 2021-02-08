После оккупации Крыма россияне на территории двух украинских государственных дач в поселке Олива, между Форосом и Алупкой, построили резиденцию для своего президента Владимира Путина. Издание Крым.Реалии сняло видеосюжет об этом объекте.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

До Путина, когда там отдыхали украинские президенты Кучма, Ющенко, дача была видна с трассы, говорят местные жители. Сейчас комплекс полностью скрыт за шестиметровым забором. На горы, расположенные над дачей, никого не пускают, дроны — глушат. В море, по словам местных, видели военных водолазов.

На территории захваченных оккупантами дач 6 и 8 Государственного управления делами Украины для Путина построили бассейны, сделали спортзал для занятий дзюдо, вертолетную площадку, строят ледовый каток.

Соседи Путина в крымском поселке Олива — бывший премьер РФ Дмитрий Медведев и директор ФСБ Александр Бортников. Причем последний занял санаторий украинского олигарха Игоря Коломойского.

Поселок вместе с дачами включили в километровую охраняемую зону, из-за чего местные жители, по их словам, не имеют возможности по российским законам переоформить имущественные документы, в том числе на землю, у них до сих пор украинские документы. Несколько жителей Оливы подали на Россию иск в Европейский суд по правам человека.

19 января организация российского оппозиционера Алексея Навального выпустила фильм-расследование о "дворце Путина" в поселке Прасковеевка у Геленджика за $3,5 млрд. В Кремле назвали фильм "лохотроном".

Российский ресурс Mash показал видео изнутри дворца.

30 января один их самых богатых людей в РФ и друг президента Путина Аркадий Ротенберг заявил, что дворец принадлежит ему.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.