Отравление в храме. В Винницкой обл. госпитализированы 11 человек

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Винницкой области в течение прошедших выходных произошло отравление на территории храма. Об этом сообщается в утренней сводке ГСЧС

Как уточняется, 10-11 августа в Ямпольскую центральную районную больницу госпитализировали 11 человек, в том числе - троих детей. Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит. Все пострадавшие в пятницу, 9 августа, употребляли еду на территории Крестовоздвиженского храма в селе Должок Япольского района.

Всего на тот момент там находилось 70 человек. По факту профильные службы проводят противоэпидемические мероприятия.

Ранее в Закарпатской области отравились оливье члены окружной избирательной комиссии на досрочных выборах в Верховную Раду. Тогда были госпитализированы 10 членов комиссии.

Читайте также: В Херсонской области массово отравились дети, их госпитилизировали в больницу Скадовска.