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Отравление в храме. В Винницкой обл. госпитализированы 11 человек

Отравление в храме. В Винницкой обл. госпитализированы 11 человек - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
12.08.2019, 08:57

Среди пострадавших есть дети

В Винницкой области в течение прошедших выходных произошло отравление на территории храма. Об этом сообщается в утренней сводке ГСЧС

Как уточняется, 10-11 августа в Ямпольскую центральную районную больницу госпитализировали 11 человек, в том числе - троих детей. Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит. Все пострадавшие в пятницу, 9 августа, употребляли еду на территории Крестовоздвиженского храма в селе Должок Япольского района.

Всего на тот момент там находилось 70 человек. По факту профильные службы проводят противоэпидемические мероприятия.

  • Ранее в Закарпатской области отравились оливье члены окружной избирательной комиссии на досрочных выборах в Верховную Раду. Тогда были госпитализированы 10 членов комиссии. 

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отравление винницкая область храм
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