Ответственный за пожарную безопасность в горевшей больнице Запорожья задержан – ОГП

Ответственный за техногенное и противопожарное состояние Запорожской областной инфекционной клинической больницы, где в ночь на 4 февраля произошел смертельный пожар, задержан. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Отмечается, что правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения требований пожарной безопасности и правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

Виновным грозит от трех до восьми лет лишения свободы по первому обвинению, а также до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на срок до восьми лет по второй.

Сегодня ночью в Запорожье произошел пожар в областной инфекционной больнице. Погибли четыре человека, двое пострадали. Открыто уголовное дело по нарушению правил противопожарной безопасности.

Позднее сообщалось, что в больнице, где произошел пожар не была оборудована противопожарная сигнализация.

Станислав Стороженко

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