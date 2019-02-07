Пассажирский поезд врезался в грузовик и сошел с рельс: фото

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Сегодня, 7 февраля, в 15:54 на перегоне Хриплин - Братковцы в Ивано-Франковской области водитель грузового автомобиля выехал на нерегулируемый переезд прямо перед пассажирским поездом №143 Ворохта-Киев, в результате чего произошло столкновение. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Укрзалізниці.

Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован.

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Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

5 февраля сообщалось, что между городами Марьинка и Курахово Донецкой области Daewoo Lanos лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Lacetti, в результате чего шесть человек погибли и еще два получили ранения.