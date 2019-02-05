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05.02.2019, 17:04

В Донбассе в ДТП погибли шесть человек: фото

В Донбассе в ДТП погибли шесть человек: фото - Фото
Фото: dn.dsns.gov.ua

В результате столкновения один из автомобилей загорелся

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Между городами Марьинка и Курахово Донецкой области Daewoo Lanos лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Lacetti, в результате чего шесть человек погибли и еще два получили ранения. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В результате столкновения один из автомобилей загорелся.

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В результате происшествия на месте погибли пять человек, еще трое пострадали (в Daewoo Lanos - четверо погибших, в Chevrolet Lacetti - один погибший и трое пострадавших).

Пострадавшие были госпитализированы в Кураховскую городскую больницу. Один из них скончался.

3 февраля в Калужской области России произошла авария с участием автобуса с детьми. В результате ДТП погибли семь человек, четверо из них – дети, еще 24 человека ранены. 

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Теги: дтп, Донбасс, авария, Lanos, автомобиль
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