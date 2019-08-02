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Перевозчикам нелегалов из РФ грозит до 9 лет тюрьмы

Перевозчикам нелегалов из РФ грозит до 9 лет тюрьмы - Фото
Фото: Нацполиция
02.08.2019, 17:51

Сотрудники Нацполиции Харьковской области перекрыли нелегальный миграционный канал на границе с РФ

Нацполиция в Харьковской области задержала пятерых участников преступной группы, занимавшейся переправкой нелегалов с территории РФ. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Лица были задержаны непосредственно при попытке незаконной переправки двух человек через украинско-российскую границу.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

26 июля сотрудники СБУ заблокировали нелегальный автобусный рейс из Одессы через Россию в Луганск.

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граница с россией нелегальная миграция
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