ВСУ понесли первые потери при "перемирии Зеленского" в Донбассе

Около Причепиловки (фото - Олег Сироватко / 1ua.com.ua)

Если вчера, 24 июля, гибридные войска РФ на востоке Украины еще придерживались бессрочного запрета на использование любого оружия, то сегодня у Вооруженных Сил Украины уже есть санитарные потери - был ранен боец. Об этом пишет в утренней фронтовой сводке штаб операции объединенных сил.

В районе хутора Причепиловка в Новоайдарском районе Луганской области, неподалеку от реки Северский Донец и одной из горячих точек фронта - села Желобок, оккупанты обстреляли позиции сил ООС из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Один военнослужащий получил ранения.

"С начала 25 июля ВСУ придерживаются устойчивого режима прекращения огня", - пишут в штабе, не уточняя, как агрессор был наказан за нарушение режима тишины.

Рабочая группа в Минске договорилась установить полную тишину на фронте с 00:01 ночи 21 июля.

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