Побоище в Черкассах: задержаны двое представителей Нацкорпуса

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Черкасское управление Нацполиции под руководством местной прокуратуры открыло уголовное производство по факту побоища, которое устроили 9 марта представители партии Национальный корпус. Как сообщает пресс-служба ГПУ, двух из нихзадержали и объявили о подозрении.

Уточняется, что дело открыто по фактам грубого нарушения общественного порядка с умышленным причинением телесных повреждений работникам полиции при исполнении служебных обязанностей - то есть, по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 294 УК Украины.

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Досудебное следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к беспорядкам.

9 марта 2019 года в Черкассах произошли столкновения представителей Нацкорпуса с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Пострадали правоохранители, открыто уголовное дело за хулиганство. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы", а действия Нацкорпуса назвал недопустимыми.

В этот же день во время акции у здания Администрации президента в Киеве были ранены трое правоохранителей.