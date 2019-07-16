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16.07.2019, 06:22

Под Авдеевкой погиб боец 92-й бригады из Киевской области

Под Авдеевкой погиб боец 92-й бригады из Киевской области - Фото
Дмитрий Лисовол (фото — Лада Введенская)

Вчерашний день на восточном фронте не обошелся без потерь

Вчера, 15 июля, от полученных при обстреле позиций Вооруженных Сил Украины ранений скончался старший солдат 92-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лисовол. Об этом сообщает пресс-служба в/ч А0501.

Военнослужащий погиб под Авдеевкой в пригороде Донецка. 

"О том что Дима в наряде, было слышно издалека: вечный балагур, его смех заставлял улыбнуться даже самых хмурых, пулеметчик, классный друг, ребята его обожали, он один из тех, о ком говорят что война забирает лучших", - пишет в Facebook офицер Айдара Лада Введенская.

Лисоволу был 31 год. Уроженец города Ракитное Киевской области. Дома у него остались сын и дочка.

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Теги: война в донбассе, потери, дмитрий лисовол, 92 бригада
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