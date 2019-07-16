Под Авдеевкой погиб боец 92-й бригады из Киевской области

Дмитрий Лисовол (фото — Лада Введенская)

Вчера, 15 июля, от полученных при обстреле позиций Вооруженных Сил Украины ранений скончался старший солдат 92-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лисовол. Об этом сообщает пресс-служба в/ч А0501.

Военнослужащий погиб под Авдеевкой в пригороде Донецка.

"О том что Дима в наряде, было слышно издалека: вечный балагур, его смех заставлял улыбнуться даже самых хмурых, пулеметчик, классный друг, ребята его обожали, он один из тех, о ком говорят что война забирает лучших", - пишет в Facebook офицер Айдара Лада Введенская.

Лисоволу был 31 год. Уроженец города Ракитное Киевской области. Дома у него остались сын и дочка.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

Читайте также: ВСУ взяли стратегическую высоту "Дерзкая" под Мариуполем: карта