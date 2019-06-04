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04.06.2019, 13:26

Под Киевом горит птицефабрика: видео

Под Киевом горит птицефабрика: видео - Фото
Фото: Информатор

Над фабрикой - густой дым

В Василькове Киевской области произошел пожар на птицефабрике. Об этом в Facebook сообщил депутат городского совета Николай Недилько, он же опубликовал видео пожара.

Густой дым с фабрики видно издалека.

Как сообщает издание Информатор, площадь пожара составляет более 15 тысяч квадратных метров. На данный момент спасатели пытаются локализовать возгорание. Информации о пострадавших нет. 

Причина пожара пока также неизвестна.

29 мая произошел пожар на улице Электриков в Киеве. Горел трюм пришвартованного к заводу Кузня на Рыбальском корабля.

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Теги: пожар, птицефабрика, васильков
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