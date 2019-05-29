Пожар на заводе Кузня на Рыбальском: горел корабль - видео

Сегодня, 29 мая, в 9:24 в ГСЧС Киева сообщили о пожаре на улице Электриков, 29А. Горел трюм пришвартованного к заводу Кузня на Рыбальском корабля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар распространился на площадь около 100 кв м.

В 10:33 пожар был локализован, в 11:19 – ликвидирован.

По предварительной информации, перед пожаром на корабле проводились сварочные работы.

К тушению огня привлекли четыре единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава.

Погибших или травмированных в результате происшествия нет.

Точная причина пожара устанавливается.

Ранее сегодня сообщалось, что в ночь на 29 мая в Киеве взорвали банкомат ПриватБанка при попытке ограбления.

Фото - ГСЧС, видео - dtp.kiev.ua.