Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По предварительной информации, перед пожаром на корабле проводились сварочные работы. Погибших нет

Сегодня, 29 мая, в 9:24 в ГСЧС Киева сообщили о пожаре на улице Электриков, 29А. Горел трюм пришвартованного к заводу Кузня на Рыбальском корабля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар распространился на площадь около 100 кв м.

В 10:33 пожар был локализован, в 11:19 – ликвидирован.

По предварительной информации, перед пожаром на корабле проводились сварочные работы.

К тушению огня привлекли четыре единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава.

Погибших или травмированных в результате происшествия нет.

Точная причина пожара устанавливается.

Ранее сегодня сообщалось, что в ночь на 29 мая в Киеве взорвали банкомат ПриватБанка при попытке ограбления. 

Фото - ГСЧС, видео - dtp.kiev.ua.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Кузня на Рыбальском, киев, пожар, завод
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Взлет Tesla Model 3 и падение Chevrolet Volt в США - за минуту
Взлет Tesla Model 3 и падение Chevrolet Volt в США - за минуту
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога: видео
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога: видео
Пожар на заводе Кузня на Рыбальском: горел корабль - видео
Пожар на заводе Кузня на Рыбальском: горел корабль - видео
ТЭК Кабмин вывел Калушскую ТЭЦ из госсобственности - Герус
Украина сделала прыжок в рейтинге конкурентоспособности стран
Экономика Украина сделала прыжок в рейтинге конкурентоспособности стран
В Украине начнут утилизировать непригодные пестициды и фреон
FMCG В Украине начнут утилизировать непригодные пестициды и фреон
Популярное
фото/видео
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога: видео
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога: видео
Пожар на заводе Кузня на Рыбальском: горел корабль - видео
Пожар на заводе Кузня на Рыбальском: горел корабль - видео 12:19
Кино. HBO показал, что будет в финале сериала "Чернобыль": видео
Кино. HBO показал, что будет в финале сериала "Чернобыль": видео 12:17
Град в Калуше уничтожил огороды: видео
Град в Калуше уничтожил огороды: видео 11:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 