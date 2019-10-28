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Под Киевом стреляли в автомобиль и ранили одного из пассажиров

Под Киевом стреляли в автомобиль и ранили одного из пассажиров - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
28.10.2019, 14:30

Трое подозреваемых, распределив роли, устроили засаду возле автодороги в Броварском районе

Броварская местная прокуратура согласовала сообщение о подозрении трем лицам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 п. 1, 12, ч. 2 ст. 115 УК - неоконченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

21 октября подозреваемые, заранее распределив роли, находились у автодороги возле с. Княжичи в Броварском районе. 

Один из подозреваемых на авто умышленно столкнулся с автомобилем пострадавших, их автомобиль остановился. После этого другой подозреваемый, находясь в кустах на обочине с огнестрельным оружием, не менее трех раз выстрелил в лобовое стекло автомобиля, в котором находились потерпевшие.

Потерпевшие вышли из автомобиля и побежали, а подозреваемый два раза выстрелил в их сторону. В результате две пули попали в одного из мужчин, однако он начал сопротивляться. Именно благодаря этому подозреваемым не удалось завершить преступление.

Досудебное расследование продолжается.

Одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня будет рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух других подозреваемых.

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киевская область княжичи расстреляли авто
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