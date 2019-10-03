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В Херсоне неизвестные расстреляли двух мужчин, они в реанимации

В Херсоне неизвестные расстреляли двух мужчин, они в реанимации - Фото
Фото: hr.npu.gov.ua
03.10.2019, 16:44

Введена в действие полицейская операция "Сирена"

В Херсоне, на улице Тираспольской неизвестные расстреляли из автомобиля двух мужчин и скрылись. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе херсонской полиции.

По словам свидетелей, неизвестные передвигались на автомобиле черного цвета.

Введена в действие полицейская операция "Сирена".

Открытое уголовное производство по ст.15 (Покушение на преступление) и п.1 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК.

Пострадавшие, 1969 и 1977 г.р., находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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