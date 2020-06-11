Под Львовом во время урагана погибла женщина

Фото: facebook.com/Брюховицька-Селищна-Рада

В поселке Брюховичи под Львовом во время урагана и шквального ветра погибла 28-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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Во время бури на дачный дом, в котором находилась девушка, упало дерево. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили в горсовете.

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, сегодня во Львове за два часа выпало 25% месячной нормы осадков - 24,4 мм.

Из-за сильного ветра и урагана повреждены более 20 кровель крыш, 10 сетей наружного освещения, на девяти локациях магистральных дорог образовалось скопление воды. Также в городе ветром повалено около 40 деревьев. Большинство повреждений, по данным горсовета, коммунальные службы уже ликвидировали.

Жителей просят обо всех случаях чрезвычайных ситуаций сообщать на горячую линию города 15-80.

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