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20.03.2019, 12:43

Под Николаевом нашли главу сельсовета с огнестрельным ранением

Под Николаевом нашли главу сельсовета с огнестрельным ранением - Фото
Полиция

В автомобиле при осмотре обнаружено помповое ружье

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Сегодня, 20 марта, в Николаевской области нашли мертвым председателя поселкового совета одного из населенных пунктов. Об этом сообщает Нацполиция области.

"20 марта в полицию поступило сообщении о том, что в районе пгт Березнеговатое Николаевской области на обочине дороги обнаружено перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находится тело водителя с огнестрельным ранением в область грудной клетки и надлежащая погибшему помповое ружье.

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Личность погибшего установлен. В полиции сообщили, что 55-летний погибший был главой поселкового совета в Березнеговатском районе.

Как пишет местное издание Novosti N со ссылкой на информацию полицейских Березнеговатского райотдела, погибший - Александр Каверин, глава села Малиевка. Его автомобиль Chevrolet Niva нашли между селами Малиевка Березнеговатского района и Владимировка Казанковского района.

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Теги: николаевская область, гибель, березнеговатое, малиевка, огнестрел
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