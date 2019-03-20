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20.03.2019, 12:44

Под Тернополем перевернулся поезд с пассажирами: фото

Под Тернополем перевернулся поезд с пассажирами: фото - Фото
Тернополь (фото - Нацполиция )

Во время аварии в вагоне находились около 50 человек

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Вчера, 19 марта, перевернулся дизельный поезд с пассажирами, который курсировал по маршруту Тернополь-Залещики. Об этом сообщает Нацполиция Тернопольской области

Авария произошла около 20:30 на перегоне Прошова-Микулинци. Средний вагон поезда сошел с рельсов и перевернулся В момент ЧП в вагоне находились около 50 пассажиров, никто не пострадал.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и бригада Тернопольского локомотивного депо. Всех пассажиров пересадили в первый вагон и поезд продолжил движение.
 
"На месте ДТП поезд простоял около 30 минут. При осмотре на рельсах эксперты обнаружили царапину бетонных шпал длиной 160 метров", - сказали в.

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Проводится проверка и устанавливаются причины аварии. 

Фото: Нацполиция

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Теги: авария, поезд, пассажиры, укрзализныця
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