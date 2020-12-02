Под Запорожьем возле стратегического предприятия нашли арсенал артиллерийских мин: фото
02.12.2020, 16:38
Найденная возле Запорожья мина (Фото: СБУ)
В лесополосе недалеко от Запорожья сотрудники Службы безопасности обнаружили тайник, у котором хранилось несколько десятков артиллерийских мин. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как отмечается, в арсенале было 56 мин калибра 120 мм, тайник был оборудован вблизи трассы межрегионального сообщения, а также одного из стратегических государственных предприятий.
Оперативники спецслужбы пытаются установить происхождение оружия и людей, кторые имею отношение к обнаруженному арсеналу.
- 26 ноября в центре Киева в здании академии аграрных наук найден тайник с боеприпасами.
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