Под Запорожьем возле стратегического предприятия нашли арсенал артиллерийских мин: фото

В лесополосе недалеко от Запорожья сотрудники Службы безопасности обнаружили тайник, у котором хранилось несколько десятков артиллерийских мин. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, в арсенале было 56 мин калибра 120 мм, тайник был оборудован вблизи трассы межрегионального сообщения, а также одного из стратегических государственных предприятий.

Оперативники спецслужбы пытаются установить происхождение оружия и людей, кторые имею отношение к обнаруженному арсеналу.

26 ноября в центре Киева в здании академии аграрных наук найден тайник с боеприпасами.

Читайте также: На дне Днепра. Археологи нашли в Запорожье пушечный лафет времен козаков – видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.