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Под Запорожьем возле стратегического предприятия нашли арсенал артиллерийских мин: фото

02.12.2020, 16:38
Под Запорожьем возле стратегического предприятия нашли арсенал артиллерийских мин: фото - Фото
Найденная возле Запорожья мина (Фото: СБУ)

В лесополосе недалеко от Запорожья сотрудники Службы безопасности обнаружили тайник, у котором хранилось несколько десятков артиллерийских мин. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Найденные возле Запорожья мины (Фото: СБУ)

Как отмечается, в арсенале было 56 мин калибра 120 мм, тайник был оборудован вблизи трассы межрегионального сообщения, а также одного из стратегических государственных предприятий.

Оперативники спецслужбы пытаются установить происхождение оружия и людей, кторые имею отношение к обнаруженному арсеналу.

  • 26 ноября в центре Киева в здании академии аграрных наук найден тайник с боеприпасами.

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Наталия Медведева
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