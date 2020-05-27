Поджог прокуратуры в Каховке. Полиция заявила о задержании подозреваемого: видео

Задержание подозреваемого в Каховке (Фото: пресс-служба полиции Херсонской области)

В полиции заявили о задержании подозреваемого в поджоге здания Каховской прокуратуры, который произошел сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Херсонской области.

По данным правоохранителей, что основной версией следствия было совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров.

Сообщается, что следователи опросили работников прокуратуры и выдвинули пять версий насчет того, кто мог совершить преступление.

По словам начальника областного главка полиции Александра Прокудина, правоохранители привлекли кинолога с собакой для установления направления движения преступника. Затем оперативники просмотрели записи видеонаблюдения с соседних зданий, на которых увидели мужчину средних лет в красной куртке с электрическим инструментом в руках. Внешний вид мужчины подпадал под одну из версий следствия, поэтому полицейские решили проверить ее в первую очередь.

Сообщается, что через несколько часов мужчину задержали возле одного из местных ломбардов, куда он принес на продажу электроинструмент.

Задержанный – 27-летний житель поселка Каховского района, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и причинения телесных повреждений.

В ходе следствия полицейские выяснили, что недавно суд отпустил задержанного из-под стражи под залог – поэтому он якобы решил поджечь здание прокуратуры с целью мести. По данным полиции, на месте преступления подозреваемый якобы пытался просверлить отверстие в стекле шуруповертом и залить зажигательную смесь в помещение. После неудачных попыток человек якобы залил зажигательную смесь в две стеклянные бутылки, которые бросил в проем окна, в результате чего и произошел пожар.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 УК – "умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенные путем поджога".

Следствие продолжается, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

27 декабря около 23:20 неизвестный поджег вход в Харьковскую облгосадминистрацию.