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Поджог прокуратуры в Каховке. Полиция заявила о задержании подозреваемого: видео

Поджог прокуратуры в Каховке. Полиция заявила о задержании подозреваемого: видео - Фото
Задержание подозреваемого в Каховке (Фото: пресс-служба полиции Херсонской области)
27.05.2020, 23:15

Полиция Херсонской области сообщила о задержании подозреваемого в поджоге здания прокуратуры в Каховке

В полиции заявили о задержании подозреваемого в поджоге здания Каховской прокуратуры, который произошел сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Херсонской области.

По данным правоохранителей, что основной версией следствия было совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров.

Сообщается, что следователи опросили работников прокуратуры и выдвинули пять версий насчет того, кто мог совершить преступление.

По словам начальника областного главка полиции Александра Прокудина, правоохранители привлекли кинолога с собакой для установления направления движения преступника. Затем оперативники просмотрели записи видеонаблюдения с соседних зданий, на которых увидели мужчину средних лет в красной куртке с электрическим инструментом в руках. Внешний вид мужчины подпадал под одну из версий следствия, поэтому полицейские решили проверить ее в первую очередь.

Сообщается, что через несколько часов мужчину задержали возле одного из местных ломбардов, куда он принес на продажу электроинструмент.

Задержанный – 27-летний житель поселка Каховского района, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и причинения телесных повреждений.

В ходе следствия полицейские выяснили, что недавно суд отпустил задержанного из-под стражи под залог – поэтому он якобы решил поджечь здание прокуратуры с целью мести. По данным полиции, на месте преступления подозреваемый якобы пытался просверлить отверстие в стекле шуруповертом и залить зажигательную смесь в помещение. После неудачных попыток человек якобы залил зажигательную смесь в две стеклянные бутылки, которые бросил в проем окна, в результате чего и произошел пожар.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 УК – "умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенные путем поджога". 

Следствие продолжается, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

  • 27 декабря около 23:20 неизвестный поджег вход в Харьковскую облгосадминистрацию.
Наталия Медведева
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поджог каховка
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