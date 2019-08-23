Подозреваемого в убийстве журналиста отпустили под домашний арест

Суд (фото - pixabay.com)

Суд изменил меру пресечения Вадиму Мельнику, подозреваемому в организации убийства журналиста Василия Сергиенко, сообщает Радио Свобода.

Срок ареста Мельника заканчивался 24 августа. Прокурор Виктория Дидыч подала ходатайство о продлении его содержании под стражей еще на два месяца. Ходатайство она обосновала тем, что на свободе обвиняемый может скрыться, или влиять на потерпевших и свидетелей.

Сам Мельник не признал своей вины и заявил, что не намерен убегать в случае освобождения. Суд отклонил ходатайство прокуратуры и отпустил Мельника из СИЗО под домашний арест.

Обвиняемого в исполнении убийства Владимира Воронкова по ходатайству прокуратуры суд оставил под стражей. Также прокуратура просила изменить меру пресечения на пребывание в СИЗО двоим подозреваемым в похищении журналиста, Виктору Горбенко и Роману Недибалюку, но суд отклонил ходатайство и оставил их под домашним арестом.