Погоня и стрельба: в Житомирской области задержали "домушника"

Фото: пресс-служба патрульной полиции Житомирской области

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Задержанный подозревается в серии квартирных краж и находился в розыске

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В Житомирской области на автодороге Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский патрульные полицейские задержали автомобиль, водитель которого подозревается в серии квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

Отмечается, что задержанный – "гражданин кавказкой национальности".

При задержании правоохранители применили оружие для принудительной остановки автомобиля, поскольку водитель не выполнял требований патрульных и подвергал окружающих опасности.

13 октября в Харькове полиция задержала местного жителя, которого подозревают в том, что во время распития спиртных напитков он убил своего товарища, а затем стал употреблять его плоть в пищу